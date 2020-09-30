الاعلام الامني يعلن حصيلة تطهير وادي الثرثار

2020/09/30 | 23:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاربعاء، حصيلة العمليات العسكرية في وادي الثرثار.

وذكرت الخلية خلال بيان، حصل PUKmeida على نسخة منه: انه " بعد ان انطلقت صباح اليوم بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، قطعات القوات البرية، الممثلة بقطعات قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات الجزيرة وقيادة عمليات غربي نينوى بتنفيذ عملية تطهير وادي الثرثار، تمكنت القوات المشاركة في هذه العملية من تدمير 3 أوكار و3 أنفاق وتفجير 5 عبوات ناسفة وتفجير 5 قنابر هاون 60 ملم و 9 أخرى عيار 120ملم".

واضاف البان: انه "تم تدمير 3 صواريخ نوع كاتيوشا وضبط منصة إطلاق صواريخ والعثور على قذيفتين مدفع 155ملم وضبط 5 دراجات نارية ومواد طبخ متنوعة ضمن العملية، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

PUKmedia عن اعلام الخلية‌

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