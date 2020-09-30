مجلس اللاجئين الكورد يستقبل علي شمدين

الجانبان بحثا انخراط الاطراف السياسية الكوردية في مساندة مجلس اللاجئين الكورد وتنسيق ما بينهم مع اخذ خصوصية واسقلالية قرار المجلس بعين الاعتبار حتى ليتجاوز الوضع الحالي و خاصة بعدما انتشر فايروس كورونا و توقفت المنظمات الانسانية عن اداء ادوارهم الخدمية و الانسانية تجاه لاجئي روجافا.
كما تطرقا الى الاولويات التي توليها المجلس في برنامها الخدمي لاجل تقديم الافضل لهم، ومنها، الخدمات المعيشية والصحة والتعليم والتربية.
وعرض هوزان عفريني الاوضاع العامة لفعاليات مجلس اللاجئين الكورد في محافظة السليمانية وآخر المستجدات في شؤون اللاجئين و مشاكلهم في ظل جائحة كورونا و تداعياتها على مستقبل اللاجئين الكورد .
من حانبه قدم علي شمدين عضو مكتب السياسي لحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا تهانيه للرئيس مجلس اللاجئين الكورد الصحفي هوزان عفريني متمنيا له السير على خدمة كورد روجافا وتقديم لهم خدمات انسانية بشكل افضل.
PUKmedia خاص
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