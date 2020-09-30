مجلس اللاجئين الكورد يستقبل علي شمدين

2020/09/30 | 23:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس اللاجئين الكورد هوزان عفريني اليوم الاربعاء، بمقر العام للمجلس في مدينة السليمانية، علي شمدين ممثل حزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا باقليم كردستان والوفد المرافق له بحضور رئيس لجنة الصحة لمجلس اللاجئين الصيدلاني شيخو سيدو و اعضاء مجلس كل من محمود سيدو نعسو وفرهاد يونس .

الجانبان بحثا انخراط الاطراف السياسية الكوردية في مساندة مجلس اللاجئين الكورد وتنسيق ما بينهم مع اخذ خصوصية واسقلالية قرار المجلس بعين الاعتبار حتى ليتجاوز الوضع الحالي و خاصة بعدما انتشر فايروس كورونا و توقفت المنظمات الانسانية عن اداء ادوارهم الخدمية و الانسانية تجاه لاجئي روجافا.

كما تطرقا الى الاولويات التي توليها المجلس في برنامها الخدمي لاجل تقديم الافضل لهم، ومنها، الخدمات المعيشية والصحة والتعليم والتربية.

وعرض هوزان عفريني الاوضاع العامة لفعاليات مجلس اللاجئين الكورد في محافظة السليمانية وآخر المستجدات في شؤون اللاجئين و مشاكلهم في ظل جائحة كورونا و تداعياتها على مستقبل اللاجئين الكورد .

من حانبه قدم علي شمدين عضو مكتب السياسي لحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا تهانيه للرئيس مجلس اللاجئين الكورد الصحفي هوزان عفريني متمنيا له السير على خدمة كورد روجافا وتقديم لهم خدمات انسانية بشكل افضل.

PUKmedia خاص‌

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