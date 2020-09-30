2020/09/30 | 23:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يبدي استياءه من التلويح الأميركي بإغلاق السفارة في بغداد بغداد,- عبدالحسين غزال أفادت مديرية شرطة أربيل بوقوع صاروخ يوم الأربعاء قرب قاعدة للقوات الأمريكية المتمركزة على مقربة من مطار أربيل الدولي، في وقت أفادت مصادر متطابقة بأن صواريخ سقط قرب مقر للتحالف الدولي وآخر قرب مقر حزب كردي معارض لإيران. وقالت الشرطة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انذار في قاعدة للجنود الأمريكان قرب أربيل بعد حزمة صواريخ ضد مقر إيراني معارض) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انذار في قاعدة للجنود الأمريكان قرب أربيل بعد حزمة صواريخ ضد مقر إيراني معارض) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انذار في قاعدة للجنود الأمريكان قرب أربيل بعد حزمة صواريخ ضد مقر إيراني معارض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).