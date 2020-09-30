2020/09/30 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام من السذاجة القول انّ الامريكان إذا قرروا اغلاق سفارتهم في بغد وسحبوا معها جنودهم الى أربيل سيكونون في منأى عن القصف الصاروخي.لا تزال المعطيات توحي بقوة أنَّ هكذا قرار لو جرى تنفيذه فهو قرار لشن حرب سا حتها العراق للرد على اصحاب القرار في اطلاق الصواريخ.ليس هناك تفسير متاح آخر.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساحة الحرب والأسوأ المقبل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساحة الحرب والأسوأ المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).