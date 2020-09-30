الإمارات تعلن ترشحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن

2020/09/30 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬الإمارات‭ ‬ترشحها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬غير‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للفترة‭ ‬2022‭ – ‬2023،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭.‬ وسينتخب‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2021‭ ‬خمس‭ ‬دول‭ ‬كأعضاء‭ ‬غير‭ ‬دائمين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭.‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأعضاء‭ ‬غير‭ ‬الدائمين‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬تشغل‭ ‬مقاعدها‭ ‬لفترات‭ ‬متداخلة‭ ‬لعامين‭.‬ وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتي‭ […]

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