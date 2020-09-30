جهاز مكافحة الإرهاب بكردستان العراق: الحشد الشعبي أطلق صواريخ على مطار أربيل

2020/09/30 | 23:21 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية (العراق) (رويترز) - قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق يوم الأربعاء إن جماعات مسلحة تدعمها إيران نفذت هجوما صاروخيا استهدف قوات أمريكية في مدينة أربيل عاصمة الإقليم شبه المستقل.وقال الجهاز في بيان إن قوات الحشد الشعبي أطلقت ستة صواريخ من مشارف قرية الشيخ أمير في محافظة نينوي مستهدفة قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في مطار أربيل الدولي.وأضاف أن أربعة صواريخ سقطت على مشارف مجمع المطار وإن اثنين لم ينفجرا.تغطية صحفية علي سلطان -إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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