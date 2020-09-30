2020/09/30 | 23:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ اربيل

كشفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان مساء الاربعاء ، تفاصيل اطلاق ستة صواريخ على مطار اربيل الدولي “.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “في الساعة ٨:٣٠ مساءا أُطلقت ستة صواريخ على مطار أربيل الدولي، الذي لم يحقق لحسن الحظ أي أهداف ولم يصب بأذى.

واوضح البيان ” أطلقت القذائف على شاحنة صغيرة على حدود برطلة بين قريتي الشيخ أمير وترجلة.



وتقع هذه المنطقة على حدود اللواء 30 لقوات الحشد الشعبي.



فرقنا الخاصة تحقق في التفاصيل للحصول على مزيد من المعلومات.

وبينما ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الجبان، فإننا أيضا على استعداد تام لمواجهة أي اعتداء.



كما ندعو الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ التدابير اللازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخلية كردستان تكشف تفاصيل اطلاق الصواريخ على مطار اربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخلية كردستان تكشف تفاصيل اطلاق الصواريخ على مطار اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).