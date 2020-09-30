داخلية كردستان تكشف تفاصيل اطلاق الصواريخ على مطار اربيل

كشفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان مساء الاربعاء ، تفاصيل اطلاق ستة صواريخ على مطار اربيل الدولي “.
وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “في الساعة ٨:٣٠ مساءا أُطلقت ستة صواريخ على مطار أربيل الدولي، الذي لم يحقق لحسن الحظ أي أهداف ولم يصب بأذى.
واوضح البيان ” أطلقت القذائف على شاحنة صغيرة على حدود برطلة بين قريتي الشيخ أمير وترجلة.
وتقع هذه المنطقة على حدود اللواء 30 لقوات الحشد الشعبي.
فرقنا الخاصة تحقق في التفاصيل للحصول على مزيد من المعلومات.
وبينما ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الجبان، فإننا أيضا على استعداد تام لمواجهة أي اعتداء.
كما ندعو الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ التدابير اللازمة.
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