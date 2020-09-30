2020/09/30 | 23:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – غض نادي أمانة بغداد النظر عن فكرة اقامة معسكر تدريبي خارجي لفريق كرة القدم الاول قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز، حيث جاء التخلي عن فكرة المعسكر الخارجي نزولاً عند رغبة الجهاز الفني الذي قدم طلباً لإدارة النادي لإلغاء المعسكر بسبب النقص في بعض المراكز إضافة إلى تأخر وصول المحترفين.وقال المدير […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد لكرة القدم يكتفي بالاعداد داخليا المركز الخبري الوطني.

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