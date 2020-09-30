بالصور .. فرق الدفاع المدني في النجف تخمد حريق مطعم للمقبلات

2020/09/30 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ اعلن النقيب على الموسوي مسؤول اعلام دفاع مدني النجف عن اخماد حريق مطعم للمقبلات ونقل جثة العامل الذي قضى بسبب الحريق مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث./انتهى

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