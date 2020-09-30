ناحية السعدية . اكثر من / 650 / أسرة نازحة ستعود الى مناطقها المحررة

2020/09/30 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / رفعت ادارة ناحية السعدية في محافظة ديالى أسماء أكثر من / 650 / أسرة نازحة للتدقيق الامني تمهيدا لعودتها الى ديارها في الناحية.وقال مصدر محلي في الناحية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان ادارة ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة رفعت قوائم بأسماء أكثر من / 650 / عائلة نازحة الى الجهات الامنية العليا لغرض التدقيق الامني واعادتها الى مناطقها المحررة في الناحية .واضاف ان القوائم تمثل الدفعة الاخيرة قبل اغلاق ملف النازحين في الناحية /انتهى

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