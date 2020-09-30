برسبوليس الايراني يقصي بختاكور الأوزبكي ويبلغ نصف نهائي دوري ابطال اسيا

2020/09/30 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ودع بختاكور الأوزبكي بطولة دوري أبطال آسيا بكرة القدم ، بعد خسارته أمام برسبوليس الإيراني، بنتيجة (٠-٢)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاربعاء، في إطار مواجهات دور الـ16.



وبحسب الاعلام الايراني ، أن عيسى ال كثير ،سجل هدفي بيرسبوليس في الدقيقة (٤٩) و(٦٦)، ليغتال أحلام بختاكور، ويقود الفريق الإيراني للدور نصف النهائي"./انتهى2

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