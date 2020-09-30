المبادئ الأخلاقيّة الجنسيّة ومشاريع الدولة: كيف يمكن للمقاومة الكويريّة أن تحوّل النّبذ إلى تحرّر؟ - إميلي مكنوت يو

2020/09/30 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إميلي_مكنوت_يو تخلق إسرائيل الفوضى بين المدنيين من الشعوب التي تغزوها من خلال العنف الجسديّ والعاطفيّ (راجع/ي نتانل، 2016) وتستخدم المبادئ الأخلاقيّة الجنسيّة كأداة للاحتلال.



هذا جليّ في احتلال فلسطين وفي الحرب ضدّ لبنان.



يغوص هذا المقال في الطرق التّي جُيّشت من خلالها الشعوب المُحتَلّة، وسط كل هذه الفوضى، على قضايا النوع الاجتماعي والجنسانيّة (وإن كان ذلك لأهداف مختلفة.



فهذه الشعوب أُجبرت على خلق جبهة موّحدة ضد ......





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