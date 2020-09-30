2020/09/30 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة توجد بين اوراقي عشرات التسجيلات عن نشاطي الإعلامي والفكري مع الشاعر والمفكر والإعلامي سالم جبران.



عمليا أستطيع ان أقول إني منذ بداية عام 1962، ارتبطت نشاطا وفكريا واعلاميا بسالم جبران.



كنت وقتها في الصف التاسع، نشرت قبل ذلك قصة قصيرة في مجلة الجديد، وكنت أصغر الكتاب المحليين الذين تنشر لهم مجلة الجديد الثقافية قصة قصيرة في ذلك الوقت.



بداية تعرفي على سالم كانت حين قدت نضالا طلابيا في المدرس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات نصراوي: سالم جبران – اديب، اعلامي ومفكر طليعي - نبيل عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات نصراوي: سالم جبران – اديب، اعلامي ومفكر طليعي - نبيل عودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).