2020/09/30 | 23:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | داخلية الإقليم: مكان انطلاق الصواريخ يقع ضمن سيطرة اللواء 30 حشد شعبي بمحافظة نينوى

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