تفاصيل القصف الصاروخي على أربيل

2020/09/30 | 23:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر في إقليم كوردستان، أن ستة صواريخ انطلقت من محافظة نينوى سقطت قرب مطار اربيل الدولي.

وذكر أن الصواريخ بحسب بيان لجهاز مكافحة الإرهاب وجهت في الساعة الثامنة والنصف مساء من قرية شيخ أمير التابعة للموصل والتي هي تحت سيطرة الحشد الشعبي صوب مطار اربيل الدولي.

وأضاف أن تلك الصواريخ وقعت بعيداً عن المطار، واثنين منها لم تنفجر ولم تسفر عن اية اضرار بشرية

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