بايرن ميونخ يهزم دورتموند ويتوج بالسوبر الألماني

2020/09/30 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

تُوج بايرن ميونخ بلقب السوبر الألماني للمرة الثامنة في تاريخه، اليوم الأربعاء، بفوزه على غريمه بوروسيا دورتموند (3-2) في مباراة مثيرة على ملعب أليانز أرينا.

البايرن تقدم بهدفين متتاليين عن طريق كورينتين توليسو وتوماس مولر في الدقيقتين 18 و32، قبل أن يعود دورتموند في النتيجة بتسجيل هدفين عبر جوليان براندت وإيرلينج هالاند في الدقيقتين 39 و55.

ونجح جوشوا كيميتش في قتل المباراة في الدقيقة 82 بتسجيل الهدف الثالث للبايرن، ليفسد ريمونتادا أسود الفيستيفال.

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