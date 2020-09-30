"براود بويز".. ترامب يرد على أسئلة حول تعليقاته في المناظرة الرئاسية

2020/09/30 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقد صنفت الجماعة بأنها مجموعة كراهية من قبل مركز قانون الفقر الجنوبي، المعني بدراسة وتصنيف جماعات العنصرية والكراهية.

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