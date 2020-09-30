2020/09/30 | 23:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 30 أيلول (سبتمبر) 2020، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل.وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في تويتر “أدين بشدة الهجوم الصاروخي مساء اليوم في أربيل، إن حكومة إقليم كوردستان لن تتسامح مع أي محاولة لتقويض استقرار كوردستان وسيكون ردنا قوياً”.وأضاف “لقد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد قصف اربيل ..بارزاني متوعدا : سيكون ردنا قويا المركز الخبري الوطني.

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