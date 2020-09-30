التحالف الدولي يعلق على قصف اربيل

2020/09/30 | 23:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الدولي ليلة الاربعاء، ان الصواريخ التي استهدفت اربيل لم تسقط على قواتها، ولم تقع اصابات.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تغريدة له: ان تقارير أولية تفيد بأن النيران لم تسقط على قوات التحالف في أربيل الليلة، كما لم تقع إصابات أو أضرار.

واضاف ان الحادث قيد التحقيق.

وعلى صعيد متصل تم ضبط السيارة التي اطلقت منها الصواريخ قرب قرية " شيخ امير" في سهل نينوى، كما تم ضبط صواريخ اخرى.

وكانت عدة صواريخ قد سقطت ليلة الاربعاء، غرب مدينة اربيل ، دون ان تعلن اية جهة مسؤوليتها عن القصف.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن محمد صالح، مسؤول العلاقات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ـ ايران " حدكا" قوله: ان الصواريخ سقطت قرب مخيم للحزب بمنطقة " كرد جال" غرب اربيل .

واضاف: ان الصواريخ لم تسفر عن خسائر بشرية، لافتا الى ان مصدر القصف مازال مجهولا، معربا عن شكوكه بان الصواريخ كانت تستهدف قاعدة امريكية بانفجار 3 منها في الجو.

PUKmedia متابعة‌

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