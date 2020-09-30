لاول مرة في العراق.. هيئة الإعلام والاتصالات تنصب منظومة الرصد الراديوي في كربلاء لمراقبة الطيف الترددي

2020/09/30 | 23:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ كربلاء

بالتزامن مع الزيارة الاربعينية استنفرت هيئة الإعلام والاتصالات في كربلاء المقدسة كوادرها للقيام بتنظيم الطيف الترددي ومراقبة الجهات العاملة به لضمان ديمومة الخدمات المقدمة من خلال الاطياف الترددية المتعددة وعدم حدوث تداخلات اتلافية في مدياتها ضمن الرقعة الجغرافية للحدود الادارية لمدينة كربلاء المقدسة.

حيث تم اليوم تنصيب وتشغيل منظومة رصد حديثة المواصفات داخل المدينة من قبل كوادر الهيئة المتخصصة ضمن الخطة المعدة لتنظيم الزيارة المليونية خلال هذه الفترة وبواقع عمل 24 ساعة باليوم ولحين انتهاء الزيارة.

وتسعى الهيئة من خلال تكثيف الرصد وتنظيم الطيف الترددي الى تقديم خدمات الهاتف النقال لزائري اربعينية الإمام الحسين عليه السلام بجودة عالية في عموم مناطق العراق وحل المشاكل الفنية وقت ظهورها وبشكل مباشر.

وبين المهندس أوس مجيد مدير دائرة جودة الخدمة ومراقبة الطيف الترددي بان الخطة الموضوعة لهذه الزيارة تضمن ديمومة الخدمة الاتصالاتية بجودة عالية ومنع اية مخالفات قد تقع على مديات الطيف الترددي، وان كوادر الهيئة قادرة ومدربة على تنظيم مثل هذه المناسبات الكبيرة وبتنسيق عالي المستوى مع جميع مؤسسات الدولة الاخرى ذات العلاقة.

يذكر ان جولات الرصد وتنظيم الطيف الترددي مستمرة بشكل شهري ودوري في اغلب مناطق البلاد لمتابعة اداء ومديات الجهات التي تستخدم الحزم الترددية و شركات الاتصالات، اضافة الى منع استخدام الترددات من دون استحصال الرخص اللازمة من الهيئة المخولة حصريا بتنظيم الطيف الترددي.

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