2020/09/30 | 23:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت مجموعة أرهابية” مساء اليوم الأربعاء” على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصورايخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة وسقطت هذه الصورايخ شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى من بينها صاروخين قرب مخيم حسن شامي للنازحين، وقد تأشر انطلاق هذه الصورايخ مِن وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولَم يؤشر حصول اي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من قيادة العمليات المشتركة حول حادثة القصف في اربيل المركز الخبري الوطني.

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