2020/09/30 | 23:50 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البارزاني: لن نتسامح مع أية محاولة لتقويض استقرار إقليم كردستان وستكون استجابتنا قوية

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