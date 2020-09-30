العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن القصف الذي تعرضت له أربيل

2020/09/30 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن القصف الصاروخي الذي تعرضت له محافظة اربيل . وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم )، إن "مجموعة أرهابية اقدمت مساء اليوم الأربعاء على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصورايخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة".واضافت إن "هذه الصورايخ سقطت شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى من بينها صاروخين قرب مخيم حسن شامي للنازحين".وبينت انه "قد تأشر انطلاق هذه الصورايخ مِن وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولَم يؤشر حصول اي خسائر تذكر"، لافتة الى انه "قد احترقت العجلة التي انطلقت منها هذه الصواريخ".واشارت الى أن "توجيهات عليا صدرت بتوقيف امر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري".

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