النصر يتخطى الأهلي بثنائية ويضرب موعدا مع برسبوليس في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

2020/09/30 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بلغ نادي النصر السعودي نصف نهائي دوري أبطال آسيا بكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على مواطنه الأهلي 2-صفر، ليضرب موعدا مع برسبوليس الايراني الفائز على باختاكور الاوزبكستاني بالنتيجة ذاتها الأربعاء على استاد جاسم بن حمد بنادي السد .وسجل هدفي الفوز الأرجنتيني غونسالو مارتينيس (13) وعبد الفتاح عسيري (55).ويلتقي النصر الذي بلغ نهائي 1995 عندما خسر أمام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي (صفر-1)، السبت على الملعب ذاته مع برسبوليس وصيف بطل عام 2018 الذي تغلب على باختاكور الذي كان يخوض ربع النهائي للمرة الاولى منذ 2009 بعدما كان بلغ نصف النهائي في 2003 و2004، بهدفين نظيفين سجلهما عيسى آل كثير (49 و66)./انتهى2

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