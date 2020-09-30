مسرور بارزاني يدين بشدة الهجوم الصاروخي على أربيل.. مؤكدا حديثه مع الكاظمي لمحاسبة الجناة

2020/09/30 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء ، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل.وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في تويتر "أدين بشدة الهجوم الصاروخي مساء اليوم في أربيل، إن حكومة إقليم كردستان لن تتسامح مع أية محاولة لتقويض استقرار كردستان وسيكون ردنا قوياً.وأضاف :لقد تحدثت إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة محاسبة الجناة./انتهى3

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