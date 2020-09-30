قيادة العمليات المشتركة : مجموعة ارهابية استهدفت اربيل مساء اليوم بعدة صواريخ/موسع

2020/09/30 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكرت قيادة العمليات المشتركة ان : مجموعة أرهابية اقدمت مساء اليوم الأربعاء"على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصورايخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة.واوضحت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : سقطت هذه الصورايخ شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى من بينها صاروخان قرب مخيم حسن شامي للنازحين.واضاف : تأشر انطلاق هذه الصورايخ مِن وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولَم يؤشر حصول اية خسائر تذكر مشيرا الى احتراق العجلة التي انطلقت منها هذه الصواريخ.واكدت القيادة في بيانها صدور توجيهات عليا بتوقيف امر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً ./انتهى3

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