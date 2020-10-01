النقل البحري: ماضون بمشروع التاكسي النهري وهذه اسباب تأخيره

2020/10/01 | 00:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عزت الشركة العامة للنقل البحري، الاربعاء، تأخر تفعيل "التكسي النهري" في بغداد والمحافظات الى تفشي فيروس كورونا في البلاد، مؤكدة انها ستباشر في تفعيل المشروع بعد الانتهاء من الجائحة.

وقال مدير اعلام النقل البحري طالب البديري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" لبيوم (30 ايلول 2020)، إن "المديرية كانت جاهزة للمضي بتفعيل التكسي النهري، اذ تم استحصال موافقة رئاسة الوزراء، وتهيئة الزوارق الحديثة وتجهيز المراسي استعدادا لتفعيله، ولكن جائحة كورونا، وما ترتب عليها من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، بشأن التباعد الاجتماعي، وغيرها من التوصيات، أدت الى تأجيل اطلاق المشروع".

واكد البديري، انه "بعد الانتهاء من جائحة كورونا سنباشر بتفعيل التكسي النهري في بغداد وعموم المحافظات"، موضحا أن "المشروع سيتضمن التنقل بين المناطق داخل المحافظة الواحدة ، ما يؤدي الى تخفيف الزخم المروري على الشوارع".

واضاف ان "المشروع سيتم تفعيله اولا في بغداد، لاسيما ان ما يقارب 34 زورقا حديثا جاهزة ومهيأة للعمل".

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