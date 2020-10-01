المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق: بين الطموح والتعثر - مظهر محمد صالح

2020/10/01 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق: بين الطموح والتعثرمظهر محمد صالحبات من الجلي ان الموازنة الاستثمارية السنوية هي حالة لاتعدو عن رصد لمبالغ تخمينية تعتمد وتُطلق مع تشريع الموازنة العامة التي تأتي خالية من اي مشروع بأستثناء القروض التنموية الخارجية الممولة لمشاريع مُعرفة وتتولاها جهات دولية باتفاقات تعاون فني واقتصادي مسبقة مع العراق ، اذ قُدرت تخصيصاتها بحوالي ٢-;-٨-;-٪-;-& ......





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