العمليات المشتركة: توقيف آمر القوة المسؤولة عن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ على اربيل

2020/10/01 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، توقيف آمر القوة المسؤولة عن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ على محافظة اربيل .

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مجموعة أرهابية أقدمت مساء اليوم على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصواريخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة".

واضافت، ان "الصواريخ سقطت شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى من بينها صاروخين قرب مخيم حسن شامي للنازحين"، مبينة ان "انطلاق هذه الصواريخ مِن وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولَم يؤشر حصول اي خسائر تذكر ، وقد احترقت العجلة التي انطلقت منها هذه الصواريخ".

واشارت الى ان "توجيهات عليا صدرت بتوقيف امر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري".

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