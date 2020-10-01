بيان من العمليات المشتركة حول القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل

2020/10/01 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قيادة العمليات المشتركة

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اقدمت مجموعة أرهابية" مساء اليوم الأربعاء" على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصورايخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة وسقطت هذه الصورايخ شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى من بينها صاروخين قرب مخيم حسن شامي للنازحين، وقد تأشر انطلاق هذه الصورايخ مِن وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولَم يؤشر حصول اي خسائر تذكر ، وقد احترقت العجلة التي انطلقت منها هذه الصواريخ، وصدرت توجيهات عليا بتوقيف امر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً .

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30 أيلول 2020

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