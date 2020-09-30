"مرتزقة من ليبيا وسوريا".. استمرار القتال في ناغورنو قره باغ وسط تنديد دولي

2020/10/01 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدت كل من باكو ويريفان عازمتين، الأربعاء، على مواصلة القتال بعد أربعة ايام من المواجهات الدامية في جيب ناغورني قره باغ الانفصالي في أذربيجان والمدعوم من أرمينيا، رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

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