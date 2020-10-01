2020/10/01 | 00:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي: نجدد دعمنا مع مطالب تظاهرات تشرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: نجدد دعمنا مع مطالب تظاهرات تشرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: نجدد دعمنا مع مطالب تظاهرات تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).