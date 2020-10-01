الجيش العراقي يقول هجوم أربيل الصاروخي لم يؤد إلى

2020/10/01 | 00:28 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (رويترز) - حمل الجيش العراقي ”مجموعة إرهابية“ مسؤولية هجوم صاروخي تعرضت له مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل، يوم الأربعاء قائلا إنه لم يؤد إلى ”خسائر تذكر“ في الأرواح.وقال الجيش العراقي في بيان إن الهجوم انطلق من محافظة نينوى في الشمال باستخدام ”راجمة صواريخ“ على ظهر مركبة، مضيفا أنه ”صدرت توجيهات عليا بتوقيف آمر القوة المسؤولة عن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري“.وأضاف ”أقدمت مجموعة إرهابية (مساء اليوم الأربعاء) على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصواريخ“.إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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