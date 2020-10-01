في الذكرى السنوية الاولى لانطلاقها.. الحلبوسي يجدد دعمه للمطالب الدستورية لتظاهرات تشرين الشبابية

2020/10/01 | 00:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، دعمه الكامل وتضامنه مع المطالب الدستورية الواعية لتظاهرات تشرين الشبابية في الذكرى السنوية الاولى لانطلاقها.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على منصة تويتر، “في الذكرى السنوية الاولى لتظاهرات تشرين الشبابية، نجدد دعمنا الكامل وتضامننا مع مطالبها الدستورية الواعية”.

واضاف، اننا “سنعمل باجتهاد مع كل مفاصل الدولة وفعاليات الشعب على تحقيق هذه المطالب ودعم الجهود الحكومية لتنفيذ متطلبات المسار الديمقراطي بانتخابات مبكرة حرة ونزيهة والعمل الجاد لتمكين الشباب من المشاركة بقيادة المرحلة القادمة ، ومحاسبة وانزال القصاص بالفاسدين وكشف مرتكبي الجرائم د المتظاهرين والناشطين ومعاقبتهم دون تردد“.

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