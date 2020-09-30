الشيخ جمال الضاري حول قصف بغداد وأربيل: قوى اللا دولة تنفذ أجندات تضر العراق وشعبه

2020/10/01 | 00:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: ‫القصف الصاروخي في ⁧‫بغداد‬⁩ وأربيل‬⁩، يهدف لإضعاف الدولة لحساب قوى اللادولة التي تنفذ أجندات تُضر ⁧‫العراق‬⁩ وشعبه، وعلى الجميع أن يعلم إن صوت الأحرار ⁧‫المتظاهرين‬⁩ كسر حاجز الخوف وأرهب الخارجين على القانون، وستستمر ⁧‫ثورة تشرين‬⁩ بسلميتها لتصحيح المسار السياسي وصولا للدولة المدنية‬.

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