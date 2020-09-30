2020/10/01 | 00:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | العمليات المشتركة: مجموعة إرهابية أقدمت على استهداف محافظة أربيل بعدد من الصواريخ

*العمليات المشتركة: صدرت توجيهات عليا بتوقيف آمر القوة المسؤولة عن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ

*العمليات المشتركة: تأشر انطلاق الصواريخ من وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى

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