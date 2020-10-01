2020/10/01 | 00:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يجري اتصالا هاتفيا مع امير الكويت الجديد ورئيس وزرائها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يجري اتصالا هاتفيا مع امير الكويت الجديد ورئيس وزرائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).