مسرحية عراقية على خشبة البحرين

بغداد-واع- فاطمة رحمة
يعكف الفنان والكاتب الدكتور عبد الجبار حسن، على كتابة مسرحية سيتم عرضها على خشبة المسرح في البحرين.
وقال حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " هذا العمل جاء بتكليف من شركة انتاج بحرينية، اتفقت معي على كتابة هذه المسرحية والتي سوف تقدم على المسرح في المملكة حال الانتهاء من العمل فيها.
وأضاف أن " المسرحية تكون من بطولة النجم الكوميدي سامي محمود مع الفنانين: انعام الربيعي وخليل ابراهيم ودزدمونة.
والفنان عبد الجبار حسن..من مواليد منتصف الخمسينيات في مدينة العمارة في محافظة ميسان، وشارك في اعمال تلفزيونية ومسرحية وسينمائية..
بين ميسان وبغداد.
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