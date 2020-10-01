2020/10/01 | 00:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واع- فاطمة رحمة

يعكف الفنان والكاتب الدكتور عبد الجبار حسن، على كتابة مسرحية سيتم عرضها على خشبة المسرح في البحرين.

وقال حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " هذا العمل جاء بتكليف من شركة انتاج بحرينية، اتفقت معي على كتابة هذه المسرحية والتي سوف تقدم على المسرح في المملكة حال الانتهاء من العمل فيها.

وأضاف أن " المسرحية تكون من بطولة النجم الكوميدي سامي محمود مع الفنانين: انعام الربيعي وخليل ابراهيم ودزدمونة.

والفنان عبد الجبار حسن..من مواليد منتصف الخمسينيات في مدينة العمارة في محافظة ميسان، وشارك في اعمال تلفزيونية ومسرحية وسينمائية..



بين ميسان وبغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرحية عراقية على خشبة البحرين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرحية عراقية على خشبة البحرين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).