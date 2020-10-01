الحلبوسي في سنوية ’تشرين’: نعمل بـ’اجتهاد’ على تحقيق 4 مطالب هامة

2020/10/01 | 00:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، إن عملاً "مجتهداً" يجري مع كل مفاصل الدولة وفعاليات الشعب لتحقيق المطالب التي خرج من أجلها حراك تشرين قبل عام من الآن.



وذكر الحلبوسي في تدوينة اطلع عليها "ناس"، ليلة الأربعاء على الخميس، (1 تشرين الأول 2020)، أنه "في الذكرى السنوية الأولى لتظاهرات تشرين الشبابية نجدد دعمنا الكامل وتضامننا مع مطالبها الدستورية الواعية، ونعمل باجتهاد مع كل مفاصل الدولة وفعاليات الشعب على تحقيق هذه المطالب، ودعم الجهود الحكومية لتنفيذ متطلبات المسار الديمقراطي بانتخابات مبكرة حرة ونزيهة، والعمل الجاد لتمكين الشباب من المشاركة بقيادة المرحلة القادمة، ومحاسبة وانزال القصاص بالفاسدين، وكشف مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين والناشطين ومعاقبتهم دون تردد".

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