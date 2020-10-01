بعد فوزه على بوروسيا دورتموند.. بايرن ميونيخ بطل كأس السوبر

2020/10/01 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاز بايرن ميونيخ على لقب الكأس السوبر الألمانية في كرة القدم بفوزه على غريمه بوروسيا دورتموند 3-2، الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ محققا لقبه الخامس هذا العام ليواصل طريقه بنجاح نحو سداسية تاريخية.

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