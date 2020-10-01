أعراس الثعالب – 7 – - ربيع نعيم مهدي

2020/10/01 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ربيع_نعيم_مهدي للتذكير: الأحداث من نسج الخيال ولا علاقة لها بما حصل على أرض الواقع..(53)لم تفُلح مساعي المفاوض إلا في جنيّ ثمار الخيبة، طاهر يحيى تحدث بصراحة- السفينة للبعث ونحن مجرد مسافرين على متنها، القرار بيدهم..وقبل ان يخرج يونس الطائي من معسكر الرشيد لحق به أحد الجنود لإبلاغه بضرورة المرور بدار الاذاعة قبل العودة الى وزارة الدفاع.(54)"ما الذي يبحث عنه في هذا الوقت؟"، سؤال دا ......





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