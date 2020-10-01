بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لتظاهرات تشرين .. الحلبوسي : نجدد دعمنا الكامل وتضامننا مع مطالب المتظاهرين

2020/10/01 | 01:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / جدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعمه الكامل وتضامنه مع مطالب المتظاهرين الدستورية والواعية .وقال الحلبوسي في تغريدة بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لتظاهرات تشرين الشبابية :" نعمل باجتهاد مع كل مفاصل الدولة وفعاليات الشعب على تحقيق هذه المطالب "./ انتهى

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