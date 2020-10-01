الكاظمي يجري اتصالين هاتفيين مع امير الكويت ورئيس وزرائها

2020/10/01 | 01:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالين هاتفيين مع امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح، ورئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح.وتمنى الكاظمي للشيخ نواف الاحمد التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت نحو المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين./ انتهى

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