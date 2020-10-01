عمليات نينوى للحشد تصدر توضيحا بشأن الصواريخ التي استهدفت أربيل

2020/10/01 | 01:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أصدرت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الخميس، توضيحا بشأن الصواريخ التي استهدفت محافظة اربيل .

وذكرت القيادة في بيان لهيأة الحشد الشعبي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها تعرب عن اسفها واستغرابا لبعض ردود الافعال المتسرعة، والتصريحات والمواقف الصادرة بخصوص عملية اطلاق الصواريخ التي استهدفت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.

واوضحت، ان المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه اربيل تعتبر منطقة فراغ غير مسكونة وتقع بين مثلث يحيط به الجيش وقوات الحشد الشعبي من ابناء الشبك وقوات البيشمركة.

واضافت، انه تم فتح تحقيق في الحادث وسيتم رصد الكاميرات لمعرفة من اين جاءت السيارة المحملة بالصواريخ، لافتة الى ان قوة بقيادة آمر اللواء 30 بالحشد الشعبي توجهت للبحث والتعقب عن مطلقي الصواريخ وسيتم الاعلان عن المكان التي انطلقت منه السيارة والجهة التي تسيطر على المكان.

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