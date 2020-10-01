الحشد يصدر توضيحا بشأن الصواريخ التي استهدفت أربيل

2020/10/01 | 01:13 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يصدر توضيحا بشأن الصواريخ التي استهدفت أربيل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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