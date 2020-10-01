2020/10/01 | 01:13 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يصدر توضيحا بشأن الصواريخ التي استهدفت أربيل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يصدر توضيحا بشأن الصواريخ التي استهدفت أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).