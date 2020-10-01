هل اقتربت الولايات المتحدة من اتفاق على حزمة دعم اقتصادي جديدة؟

2020/10/01 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، عن أمله بالتوصل إلى اتفاق حول خطة دعم إضافي للاقتصاد الأميركي، وذلك قبل لقاء مع رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، يهدف إلى كسر الجمود المستمر منذ أسابيع في الكونغرس.

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