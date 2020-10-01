بيان هام للحشد الشعبي بشأن الصواريخ التي استهدفت أربيل

2020/10/01 | 01:31 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصدرت عمليات نينوى للحشد الشعبي، الخميس، توضيحا بشأن الصواريخ التي استهدفت محافظة أربيل....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان هام للحشد الشعبي بشأن الصواريخ التي استهدفت أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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