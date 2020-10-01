بيان هام للحشد الشعبي بشأن الصواريخ التي استهدفت أربيل

2020/10/01 | 01:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت عمليات نينوى للحشد الشعبي، الخميس، توضيحا بشأن الصواريخ التي استهدفت محافظة أربيل....

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