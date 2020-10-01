بوتين وماكرون يعربان عن قلقهما إزاء استمرار القتال في قره باغ

2020/10/01 | 01:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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موسكو – واع

اعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي ايمانويل ماكرون عن قلقهما ازاء استمرار القتال في قره باغ.

وذكر المكتب الاعلامي للكرملين في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أعربا خلال محادثة هاتفية عن قلقهما الشديد إزاء استمرار الأعمال القتالية واسعة النطاق في ناغورني قره - باغ .

واضاف، ان الطرفين ناقشا باستفاضة تفاقم حدة الوضع في ناغورني قره - باغ .

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