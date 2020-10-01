الثاني خلال ثلاثة أيام.. المعارضة الإيرانية تعلن استهداف محكمة شرقي طهران

2020/10/01 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجلس "المقاومة الإيرانية"، الأربعاء، المعارض استهداف محكمة منطقة خاوران، شرقي العاصمة الإيرانية طهران "ردا على قرارات هدم منازل" أصدرتها تلك المحكمة، بحسب بيان أصدره المجلس.

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