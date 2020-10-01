تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية - محمد رجب التركي

2020/10/01 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_رجب_التركي التنسيق الفلسطيني التركي الايراني القطري في مواجهة تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية .الجعبة مملوءة والقلب يدمي ..حسرة ..علي فقدان الذاكرة ...



فهل لنا ان ننعشها قليلا .عن مصر سأتحدث :لم اري ولم اسمع ولم اقرأ ان هناك شعبا يضحي بنفسة من اجل ان يحرر شعبا آخر ...فاذا اراد شعبا ان يحرر نفسة فلن تقف قوة امامة مهما كانت ......كنت في الجامعة و كنا نطفح الكوتة حتي نكمل تعليمنا ...وكان ال ......





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